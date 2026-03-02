MedicalXpress: Главные факторы риска глаукомы назвал врач

Доктор Дениз Вун, сотрудник британского Колледжа оптометристов, рассказал изданию MedicalXpress об основных группах риска глаукомы. Это люди старше 40 лет, пациенты с диабетом, гипертонией и сильной близорукостью. Также вероятность заболевания высока при генетической предрасположенности.Глаукома характеризуется нарушением оттока внутриглазной жидкости, который провоцирует повышение внутриглазного давления. Далее, по цепочке, происходит сдавливание тканей внутри глаза, разрушение клеток сетчатки, поражается и зрительный нерв. Отчего идёт сужение поля зрения, утрата боковых областей обзора (периферии), а затем зрение постепенно падает вплоть до слепоты.Медик считает, что хроническая глаукома может развиться у любого, но риски выше при наследственной предрасположенности и ряде сопутствующих заболеваний, оказывающих влияние на сосуды и изменение давления. На ранних стадиях хроническая форма, как правило, не даёт симптомов, и выявлять ее можно лишь при регулярных осмотрах у офтальмолога.Острая форма встречается реже, но и течение её заметнее. Чаще она встречается у женщин и людей старше 40 лет, а также у пациентов с дальнозоркостью. Симптомы проявляются внезапно, это могут быть боль или дискомфорт в глазу, затуманенность зрения, ореолы вокруг источников света. Также вероятными спутниками болезни становятся нередко покраснение и болезненность глаз, тошнота и головная боль.«Для диагностики глаукомы офтальмологи проводят комплексное обследование. Один из основных методов — тонометрия, измерение внутриглазного давления. Кроме того, специалисты оценивают состояние диска зрительного нерва — участка, соединяющего глаз с мозгом, — чтобы выявить характерные изменения. При необходимости проводится тест на поле зрения, позволяющий обнаружить нарушения периферического зрения», — уточняет эксперт.Эксперты подчеркивают, что регулярные проверки зрения особенно важны для людей из групп риска, поскольку своевременное выявление глаукомы помогает замедлить потерю зрения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки