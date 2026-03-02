MedicalXpress: Главные факторы риска глаукомы назвал врач
Глаукома характеризуется нарушением оттока внутриглазной жидкости, который провоцирует повышение внутриглазного давления. Далее, по цепочке, происходит сдавливание тканей внутри глаза, разрушение клеток сетчатки, поражается и зрительный нерв. Отчего идёт сужение поля зрения, утрата боковых областей обзора (периферии), а затем зрение постепенно падает вплоть до слепоты.
Медик считает, что хроническая глаукома может развиться у любого, но риски выше при наследственной предрасположенности и ряде сопутствующих заболеваний, оказывающих влияние на сосуды и изменение давления. На ранних стадиях хроническая форма, как правило, не даёт симптомов, и выявлять ее можно лишь при регулярных осмотрах у офтальмолога.
Острая форма встречается реже, но и течение её заметнее. Чаще она встречается у женщин и людей старше 40 лет, а также у пациентов с дальнозоркостью. Симптомы проявляются внезапно, это могут быть боль или дискомфорт в глазу, затуманенность зрения, ореолы вокруг источников света. Также вероятными спутниками болезни становятся нередко покраснение и болезненность глаз, тошнота и головная боль.
«Для диагностики глаукомы офтальмологи проводят комплексное обследование. Один из основных методов — тонометрия, измерение внутриглазного давления. Кроме того, специалисты оценивают состояние диска зрительного нерва — участка, соединяющего глаз с мозгом, — чтобы выявить характерные изменения. При необходимости проводится тест на поле зрения, позволяющий обнаружить нарушения периферического зрения», — уточняет эксперт.
Эксперты подчеркивают, что регулярные проверки зрения особенно важны для людей из групп риска, поскольку своевременное выявление глаукомы помогает замедлить потерю зрения.
