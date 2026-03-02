The Conversation развеивает миф об «идеальной» обуви при остеоартрите

Устойчивая обувь с поддержкой стопы действительно снижает нагрузку на колени при остеоартрите, но не улучшит состояние при проблемах с тазобедренным. Об этом ресурсу The Conversation рассказал доктор Кейд Патерсон, доцент Мельбурнского университета.Остеоартрит — это хроническое заболевание, разрушающее хрящи и другие составляющие сустава. В первую очередь страдают колени и тазобедренные суставы, затрудняя ходьбу и снижая качество жизни. Радикальных способов лечения не существует, но для облегчения состояния важно правильно выбрать обувь.Доктор Патерсон поясняет: обувь оказывает влияние на распределение нагрузки при каждом шаге. Так, каблук около шести сантиметров высотой даёт увеличение нагрузки на колени в среднем на 23% в сравнении с ходьбой босиком. Использование жесткой подошвы и моделей с выраженной поддержки свода стопы тоже обычно повышают нагрузку на коленный сустав — до 15% и 6% соответственно.В проведённом в 2017 году исследовании у людей с остеоартритом колена нагрузка на сустав в среднем на 9% снижалась при ношении плоской и гибкой обуви, в сравнении с устойчивыми моделями. Но клинический опыт оказался неоднозначным.В новом исследовании приняли участие 120 пациентов с остеоартритозом тазобедренного сустава. Было проведено сравнение двух типов обуви: с плоской гибкой подошвой и устойчивыми моделями с супинатором. Испытуемые их носили не меньше шести часов в день на протяжении полугода. Эксперимент не выявил существенных различий в снижении боли в бедре.Различия обычно связаны с нюансами нагрузки: в случае коленного остеоартрита она выше, но стабильная обувь может лучше ее компенсировать. Но ношение плоской обуви чаще приводит к болям в стопах.Эксперт рекомендует пациентам с остеоартритом колена предпочитать устойчивые модели с поддержкой, а при поражении тазобедренного сустава — ориентироваться на комфорт. Всем пожилым людям рекомендовано не носить тесную обувь и высокие каблуки, увеличивающие риски падений.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки