Врач предупредил о тихо отравляющих организм продуктах

Обычные продукты из ежедневного рациона могут быть вредны для здоровья, предупредил гастроэнтеролог Саураб Сети.

По словам Сети, больше всего пестицидов среди продуктов питания содержит клубника. Остатки пестицидов в плодах, объяснил он, могут влиять на выработку гормонов и накапливаются в организме, усиливая негативное влияние на здоровье. В свою очередь, вода в бутылках содержит много микропластика, продолжил врач. Эти частицы еще изучаются на предмет потенциального негативного воздействия на состояние желудочно-кишечного тракта.

Также Сети считает опасной консервированную рыбу — в ней могут присутствовать тяжелые металлы, что при частом употреблении может повлиять на работу мозга и нервной системы. Кроме того, гастроэнтеролог предостерег от чрезмерного употребления содержащих канцерогенные соединения чипсов, негативно воздействующего на микробиом кишечника ультрапереработанного мяса и конфет, содержащих искусственные красители. «Дело не в страхе, а в осознанности. Как только вы узнаете источник вредных веществ, вы сможете сделать более разумный выбор в пользу продуктов питания, защищающих кишечник, печень, гормоны и здоровье в долгосрочной перспективе», — заключил гастроэнтеролог.

