Мужчины и женщины перечислили самые нелепые травмы
Некоторые пользователи травмировались в собственной постели.
«Я лежала в постели, натягивала на себя одеяло и случайно ударила себя по лицу», — Ok_Presentation7695, пользовательница Reddit.
Один человек признался, что получил травму, когда убегал от поймавших его за вредной привычкой родителей.
«Мои родители застукали меня за курением сигарет. Я был подростком, курил в окно, чтобы скрыть запах. В спешке я спрыгнул из окна и неудачно приземлился, порвал связку, не мог ходить три месяца, и теперь она навсегда повреждена. Мне сделали операцию, но она уже никогда не будет прежней», — FindomMeena, пользователь Reddit.
Еще один пользователь травмировался во время игры в футбол с закрытыми глазами.
«По какой-то неизвестной причине решил поиграть сам с собой в футбол вслепую, налетел прямо на колонну здания и разбил себе голову. Не понимаю, как я собирался играть в футбол вслепую в одиночку, но у меня все равно ничего не вышло», — montgomery_quinckle, пользователь Reddit.
