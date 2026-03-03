Диетолог сравнила пользу и вред разных видов хлеба

В зависимости от вида и способа приготовления хлеб может иметь противоположенные свойства, заявила диетолог Джо Трэверс.

Трэверс назвала самым полезным хлеб из цельного зерна или на закваске. По ее словам, цельнозерновые виды помогают поддерживать здоровье кишечника и сердечно-сосудистой системы за счет высокого содержания клетчатки. Хлеб же на закваске лучше усваивается и мягче благоприятно влияет на пищеварение.

При этом диетолог отметила, что белый хлеб из рафинированной муки имеет меньше питательных веществ и может провоцировать сильные скачки уровня сахара в крови. При этом она подчеркнула, что необязательно исключать этот продукт из рациона — достаточно есть его реже или в меньшем количестве.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил validol в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь