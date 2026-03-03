Специалисты перечислили 7 самых полезных приправ в период простуд
К числу таких приправ, сообщает "МК в Волгограде", относится черный перец. Он помогает организму легче переваривать жирные и тяжелые блюда, а вместе с тем обладает антибактериальным и противовоспалительным действием.
Не меньшую пользу приносит человеку и корица. Она не только помогает бороться с микробами, но также улучшает чувствительность к инсулину, что способствует контролю диабета. Помимо этого, приправа укрепляет сердечно-сосудистую систему.
Помимо перечисленных выше специй с болезнями зимой помогают справляться имбирь и розмарин. Гвоздика улучшает память и когнитивные функции, а паприка – содержит в себе целый ряд витаминов.
