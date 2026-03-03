DJ: кофе помогает противодействовать зубному налету и пародонтиту

Хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофе, может подавлять воспаление десен, способствовать удалению бактериального налета и противодействовать пародонтиту. Таким образом, хлорогеновая кислота демонстрирует многообещающий потенциал для защиты здоровья зубов.Японская исследовательская группа изучила потенциальные преимущества хлорогеновой кислоты для улучшения гигиены полости рта и лечения пародонтита. Обнадеживающие результаты исследования были опубликованы в Dentistry Journal («Стоматологический журнал»).Нелеченное воспаление десен может привести к пародонтиту, который разрушает пародонтальную ткань и в конечном итоге может привести к потере зубов и другим проблемам со здоровьем, объясняют исследователи.Оральные бактерии, прикрепляющиеся к зубам в виде биопленки, играют ключевую роль в развитии заболевания. Этот налет трудно удалить полностью, и со временем он меняет свой состав, при этом на более поздних стадиях накапливаются многочисленные пародонтопатогенные микроорганизмы, продолжают эксперты.Эти пародонтопатогенные микроорганизмы трудно удалить в определенных областях с помощью обычных средств гигиены полости рта, таких как зубные щетки, а вязкую биопленку также трудно удалить механически с помощью методов удаления зубного налета. Поэтому исследователи изучили возможность применения дополнительной химической обработки с использованием хлорогеновой кислоты. Хлорогеновая кислота известна, помимо прочего, своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами.В лабораторных исследованиях образцов десен и удаленных зубов у лиц с пародонтитом исследователи изучили влияние хлорогеновой кислоты на экспрессию мРНК и белка воспалительных цитокинов и пролиферацию бактерий полости рта.Команда сообщает, что результаты показали ингибирование экспрессии мРНК и белка воспалительных цитокинов интерлейкина (ИЛ)-1? и ИЛ-8, а также снижение бактериальной пролиферации Streptococcus mutans, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, P. gingivalis и Fusobacterium nucleatum.В целом, результаты исследования показывают, что хлорогеновая кислота оказывает сильное противовоспалительное действие на десны и периодонтальную связку. Одновременно она снижает количество патогенных бактерий полости рта.Таким образом, хлорогеновая кислота демонстрирует многообещающий потенциал для химического удаления зубного налета, и этот кофейный ингредиент может внести важный дополнительный вклад в лечение пародонтита. Однако, прежде чем рассматривать возможность ее широкого применения, необходимы дальнейшие исследования для подтверждения ее эффективности.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки