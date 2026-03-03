Врач предупредила о пагубном влиянии сериалов по вечерам
Магомедова объяснила, что синий свет от гаджетов подавляет выработку гормона мелатонина. Кроме того, пролистывание лент соцсетей и просмотр сериалов вызывает эмоциональное и когнитивное возбуждение. По словам сомнолога, из-за этого человеку становится сложнее уснуть, а сон становится фрагментарным.
Чтобы улучшить качество сна, врач порекомендовала отказаться от насыщенного информационного потока перед сном. Она уточнила, что для этого рекомендуется не только исключить просмотр сериалов и смартфоны, но и избегать чрезмерного общения.
