Cоленые огурцы и помидоры названы среди ухудшающих работу мозга продуктов

Врач-эндокринолог Елена Евдокимова предупредила, что избыток соли в рационе ухудшает кровообращение головного мозга.Эндокринолог Евдокимова назвала в интервью соленые огурцы и помидоры в числе продуктов ухудшающих работу мозга«В первую очередь рекомендуется ограничить употребление соленых помидоров, огурцов, копченостей, колбас. Соль задерживает в организме жидкость и приводит к отеку стенок сосудов», - рассказала специалист .Елена Евдокимова отметила, что пристрастие к соленьям может поспособствовать повышению кровяного давления, ухудшению мозгового кровообращения.Также медик констатировала, что работе мозга вредят высокие дозы сахара и сахарозаменителей. Их регулярное потребление негативно сказывается на процессах усвоения новой информации, на способности концентрировать внимание.«Навредить мозгу могут и быстрые углеводы, в числе которых кондитерские изделия, мучное, сладкие газированные напитки. Они легко усваиваются организмом и провоцируют резкий скачок сахара и инсулина в крови», - предупредила врач.Евдокимова уточнила, что постоянное присутствие мучного и сладкого в рационе содействует, помимо ожирения, возникновению атеросклеротических бляшек, из-за которых нарушается питание мозга. Помимо этого врач посоветовала помнить о разрушительном влиянии на здоровье головного мозга алкоголя, а также продуктов с трансжирами в виде фастфуда, многих мучных изделий и сластей, маргарина, чипсов. Все это, по словам эксперта, нарушает нормальное функционирование мозговых клеток.

