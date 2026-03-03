Ежедневное употребление авокадо и манго помогает улучшить здоровье сердца

Регулярное употребление авокадо и манго может принести пользу сердечно-сосудистой системе на нескольких уровнях. Ежедневная порция манго и авокадо приводит к значительному снижению артериального давления и улучшению функции сосудов всего за восемь недель.Исследовательская группа под руководством Бритт М. Бертон-Фриман из Иллинойского технологического института (США) изучила влияние ежедневного употребления манго и авокадо на здоровье сердечно-сосудистой системы и опубликовала многообещающие результаты в Journal of the American Heart Association («Журнале Американской кардиологической ассоциации»).Различные предыдущие исследования ясно показали, что питание оказывает далеко идущее влияние на наше здоровье, и даже относительно небольшие изменения могут иметь значительные последствия.Например, исследователи недавно сообщили в «Европейском журнале питания», что зеленые листовые овощи, благодаря содержанию витамина К, укрепляют сердечно-сосудистую систему, и что ежедневная порция этих овощей защищает сердце и кровеносные сосуды.Также хорошо известно, что манго может улучшить здоровье сердца, что недавно подтвердили исследователи из Калифорнийского университета.Кроме того, Бертон-Фриман и ее команда опубликовали в прошлом году исследование, в котором пришли к выводу, что употребление авокадо вечером улучшает уровень липидов в крови и защищает здоровье сердца.Исследователи изучали, может ли сочетание потребления манго и авокадо быть особенно полезным для сердечно-сосудистого здоровья у 82 здоровых взрослых в возрасте от 25 до 60 лет, страдающих преддиабетом и имеющих избыточный вес или ожирение.Участникам разрешалось придерживаться своего обычного рациона питания, но с уменьшенным потреблением калорий. Одна группа также ежедневно употребляла авокадо и порцию манго (приблизительно 160 граммов), в то время как другой группе предлагались углеводные закуски с соответствующим содержанием калорий.Исследователи зафиксировали, среди прочего, влияние на эндотелий-зависимую вазодилатацию (показатель эндотелиальной функции), а также влияние на артериальное давление и различные метаболические и воспалительные маркеры.По сравнению с контрольной группой, участники экспериментальной группы показали значительные улучшения сосудистой функции, которая способствует здоровому кровотоку, и диастолического артериального давления, ключевого фактора для долгосрочного здоровья сердца, сообщает команда.Например, эндотелий-зависимая вазодилатация значительно увеличилась благодаря употреблению манго и авокадо, в то время как в контрольной группе наблюдалось дальнейшее снижение. Напротив, по мнению экспертов, артериальное давление увеличилось в среднем на 5 мм рт. ст. у мужчин в контрольной группе, в то время как у мужчин в экспериментальной группе оно снизилось примерно на 1,9 мм рт. ст.Между двумя группами не было обнаружено существенных различий в потреблении калорий или массе тела, что позволяет предположить, что сочетание авокадо и манго может положительно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы независимо от этих факторов.«Это исследование подчеркивает важность диетических стратегий для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в группах высокого риска, таких как люди с преддиабетом», — резюмирует Бертон-Фриман.Обнадёживает то, что даже небольшие изменения, такие как включение авокадо и манго в блюда и перекусы, могут способствовать здоровью сердца без необходимости строгих правил или кардинальных изменений в рационе.В группе, употреблявшей авокадо и манго, также увеличилось потребление клетчатки, витамина С и полезных для сердца мононенасыщенных жирных кислот, что может иметь долгосрочные преимущества для здоровья.Исследователи также отметили улучшение различных показателей функции почек, но не обнаружили существенных изменений в уровнях холестерина, сахара в крови или воспалительных маркерах.В целом, сочетание манго и авокадо явно благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, поскольку питательные свойства этих двух фруктов, по-видимому, дополняют и усиливают друг друга. Соответственно, корректировка рациона питания представляет собой многообещающий подход к защите здоровья сердечно-сосудистой системы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки