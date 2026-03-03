PR: ашваганда укрепляет здоровье в пожилом возрасте

Прием экстракта корня ашваганды может заметно улучшить общее состояние здоровья в пожилом возрасте. Польза распространяется как на физическую форму, так и на общее качество жизни. Также снижается дневная сонливость.Индийская исследовательская группа изучила влияние приема экстрактов ашваганды (Withania somnifera) на здоровье пожилых людей в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании. Результаты были опубликованы в журнале Phytotherapy Research.Как лекарственное растение, Withania somnifera часто используется в традиционной индийской медицине, Аюрведе, для лечения функциональных и/или физических нарушений у пожилых людей, поясняют исследователи.Однако доказательства эффективности ашваганды остаются ограниченными, и существуют опасения относительно ее безопасности. Федеральный институт оценки рисков Германии (BfR) уже выпустил предупреждение относительно добавок ашваганды, в частности, не рекомендуя их использование детям, беременным женщинам, кормящим матерям и людям с заболеваниями печени.Исследователи изучили потенциальные преимущества и риски для здоровья от приема экстракта корня ашваганды у пожилых людей, проведя исследование с участием 32 мужчин и 18 женщин в возрасте от 60 до 85 лет.Участники были случайным образом распределены в экспериментальную и контрольную группы. Экспериментальная группа получала 300 миллиграммов экстракта корня ашваганды в капсулах перорально два раза в день в течение восьми недель, в то время как контрольная группа получала идентичное плацебо.С помощью различных анкет исследователи оценивали изменения качества жизни, физической формы и дневной сонливости, а также другие факторы. Они также регистрировали побочные эффекты и переносимость лечения.Исследователи использовали различные анкеты для оценки изменений качества жизни, физической формы и дневной сонливости. Уже через четыре недели экспериментальная группа показала значительно большее улучшение качества жизни, дневной сонливости и физической формы, чем группа плацебо, сообщает исследовательская группа. После восьми недель положительные результаты оставались выраженными.Кроме того, большинство участников отметили отличную или хорошую переносимость лечения, и в группе вмешательства не наблюдалось никаких побочных эффектов, в то время как у одного человека в группе плацебо развились тошнота и головные боли.В целом, прием экстракта корня ашваганды, таким образом, представляет собой многообещающий натуральный вариант для улучшения общего состояния здоровья и качества жизни пожилых мужчин и женщин.Хотя в исследовании не наблюдалось серьезных побочных эффектов, не следует игнорировать рекомендации Федерального института оценки рисков Германии (BfR), и особую осторожность следует проявлять пожилым людям с заболеваниями печени.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки