Врач призвал отказаться от привычки откладывать будильник на пять минут
По словам ван де Лаара, в целом пробуждение по будильнику не вредит здоровью. Однако если его несколько раз откладывать на пять минут, то последние циклы сна будут постоянно прерываться.
В долгосрочной перспективе из-за этой привычки у человека появится сонливость, предупредил специалист. Дело в том, что после каждого пробуждения организму приходится перезапускаться. «Это расходует энергию и приводит к тому, что люди чувствуют себя более уставшими и сонливыми по утрам. Поэтому лучшее, что вы всегда можете сделать, — установить будильник на самое позднее время, когда вам нужно встать», — добавил ван де Лаар.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий