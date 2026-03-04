Врач призвал отказаться от привычки откладывать будильник на пять минут

Врач Мерейн ван де Лаар призвал отказаться от привычки откладывать будильник на пять минут по утрам. В разговоре с изданием Infosalus он объяснил, как это отражается на самочувствии.По словам ван де Лаара, в целом пробуждение по будильнику не вредит здоровью. Однако если его несколько раз откладывать на пять минут, то последние циклы сна будут постоянно прерываться.В долгосрочной перспективе из-за этой привычки у человека появится сонливость, предупредил специалист. Дело в том, что после каждого пробуждения организму приходится перезапускаться. «Это расходует энергию и приводит к тому, что люди чувствуют себя более уставшими и сонливыми по утрам. Поэтому лучшее, что вы всегда можете сделать, — установить будильник на самое позднее время, когда вам нужно встать», — добавил ван де Лаар.

