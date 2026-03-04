Эндокринолог Мокрышева: ожирение диагностировали у 36 млн россиян в 2025 году

Диагноз "ожирение" в 2025 году был поставлен около 36 млн граждан России, при этом женщины страдают им чаще. Об этом сообщила ТАСС директор государственного научного центра "НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова" Минздрава России, заведующая кафедрой персонализированной и трансляционной медицины академик РАН Наталья Мокрышева."Ожирение в 2025 году было зарегистрировано примерно у 36 млн граждан: среди мужчин - 20,6 %; среди женщин - 27,4 %. Не менее тревожной является ситуация и среди детей. В 2024г около 480 тыс. школьников имели установленный диагноз "ожирение"; по данным ВОЗ, в возрастной группе 7-11 лет доля детей с избыточной массой тела и ожирением достигает приблизительно 33%", - сказала она.Мокрышева отметила, что избыточная масса тела является "ударом" по иммунной системе человека. Это хроническое воспаление, организм хуже распознает угрозу и медленнее с ней справляется. Ко всему прочему, ожирение опасно такими последствиями как инсулинорезистентность, проблемы с сосудами, жировая болезнь печени."Все эти факторы работают как усилители для любых инфекций, будь то пневмония или сезонный грипп", - подчеркнула врач.

