Эндокринолог Мокрышева: ожирение диагностировали у 36 млн россиян в 2025 году
"Ожирение в 2025 году было зарегистрировано примерно у 36 млн граждан: среди мужчин - 20,6 %; среди женщин - 27,4 %. Не менее тревожной является ситуация и среди детей. В 2024г около 480 тыс. школьников имели установленный диагноз "ожирение"; по данным ВОЗ, в возрастной группе 7-11 лет доля детей с избыточной массой тела и ожирением достигает приблизительно 33%", - сказала она.
Мокрышева отметила, что избыточная масса тела является "ударом" по иммунной системе человека. Это хроническое воспаление, организм хуже распознает угрозу и медленнее с ней справляется. Ко всему прочему, ожирение опасно такими последствиями как инсулинорезистентность, проблемы с сосудами, жировая болезнь печени.
"Все эти факторы работают как усилители для любых инфекций, будь то пневмония или сезонный грипп", - подчеркнула врач.
