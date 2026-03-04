Мужчинам старше 50 лет назвали три выдающих рак туалетных симптома
К трем ключевым тревожным симптомам специалисты отнесли слишком частое мочеиспускание, напряжение во время мочеиспускания и ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью. Наличие этих признаков необязательно свидетельствует о раке, но может послужить сигналом для прохождения обследования.
Врачи напомнили, что рак предстательной железы часто развивается медленно, поэтому симптомы могут отсутствовать в течение многих лет. «Но если вы чувствуете, что что-то не так, не ждите — обратитесь к терапевту. Ранняя диагностика может спасти жизнь», — подчеркнули онкологи.
Иллюстрация к статье:
