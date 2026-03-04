Мужчинам старше 50 лет назвали три выдающих рак туалетных симптома

Национальная служба здравоохранения Великобритании назвала мужчинам старше 50 лет три тревожных туалетных симптома, выдающих развитие рака предстательной железы.К трем ключевым тревожным симптомам специалисты отнесли слишком частое мочеиспускание, напряжение во время мочеиспускания и ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью. Наличие этих признаков необязательно свидетельствует о раке, но может послужить сигналом для прохождения обследования.Врачи напомнили, что рак предстательной железы часто развивается медленно, поэтому симптомы могут отсутствовать в течение многих лет. «Но если вы чувствуете, что что-то не так, не ждите — обратитесь к терапевту. Ранняя диагностика может спасти жизнь», — подчеркнули онкологи.

