Генная терапия для лечения избытка холестерина прошла первую фазу испытаний

Китайские медики и молекулярные биологи успешно завершили проведение первой фазы клинических испытаний экспериментальной генной терапии, нацеленной на лечение семейной гиперхолестеринемии - аномально высокой концентрации жиров в кровотоке больного."Работа экспериментальной генной терапии от семейной гиперхолестеринемии была проверена в рамках первой фазы клинических испытаний, в которых приняли участие шесть мужчин и женщин с данной болезнью. Эти опыты показали, что прием терапии не вызвал опасных побочных эффектов, при этом он существенно снизил активность фермента PCSK9 и концентрацию липопротеинов низкой плотности в кровотоке добровольцев", - говорится в исследовании.Эта генная терапия была разработана группой китайских медиков под руководством профессора Шанхайского университета Цзяотун (Китай) Ся Цяна. Она основана на базе одного из ферментов микроба Hafnia paralvei, который данная бактерия использует для распознавания и обезвреживания вирусов путем внесения точечных изменений в цепочки вирусной РНК. Ученые модифицировали его таким образом, что новая версия этого белка может схожим образом редактировать и молекулы человеческой ДНК.Молекулы этого фермента биологи поместили в жировые наночастицы, которые также содержали РНК-шаблоны, кодирующие определенную часть мутантной версии гена PCSK9, который отвечает за выработку холестерина. Эти шаблоны помогают геномному редактору внести точечные изменения в структуру одной из копий PCSK9 в ДНК клеток печени и вывести ее из строя, что резко замедляет формирование новых молекул холестерина и липопротеинов.Проверив работу данной генной терапии на культурах клеток и модельных животных, ученые заручились поддержкой шести добровольцев с семейной гиперхолестеринемией, чей возраст составлял от 34 до 62 лет. Все они согласились получить несколько инъекций генной терапии, после каждой из которых ученые отслеживали перемены в самочувствии больных и концентрации холестерина в их организме.Последующие наблюдения показали, что прием терапии не вызвал существенных опасных эффектов у всех добровольцев, при этом активность фермента PCSK9 в их печени снизилась на 74%, а концентрация холестерина в кровотоке упала на 52% через шесть неполных месяцев после начала опытов. Это открывает дорогу для проведения второй фазы испытаний с большим числом добровольцев, нацеленной на оценку эффективности терапии, подытожили ученые.О болезниСемейная гиперхолестеринемия представляет собой тяжелое нарушение метаболизма жиров, у носителей которых наблюдается устойчивая сверхвысокая концентрация холистерина и липопротеинов низкой плотности в кровотоке и всем организме в целом. Их избыток повышает вероятность развития атеросклероза и связанных с ним болезней сердца и сосудов. Лекарства для контроля уровня холестерина часто слабо воздействуют на носителей этого заболевания, что побуждает ученых искать иные пути его лечения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки