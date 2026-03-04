Названа продолжительность здорового сна

Врач-сомнолог Карема Магомедова рассказала, сколько человеку нужно спать каждый день. .«Данные многочисленных исследований показывают: для того чтобы быть здоровым, в среднем человеку нужно спать семь часов», — заявила Магомедова.При этом врач отметила, что это число может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей человека. По словам сомнолога, «короткоспящим» людям может быть достаточно четырех-пяти часов сна, а «долгоспящим» — от девяти часов.Магомедова добавила, что определить, выспался ли человек, можно по нескольким простым критериям. Она заверила: если он включается в режим бодрствования через 20-30 минут после пробуждения и без проблем функционирует в течение дня, то сна было достаточно.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки