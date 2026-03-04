Популярный цитрусовый фрукт оказался защитником от болезни почек

Соединение, содержащееся в кожуре апельсина, может замедлять развитие хронической болезни почек, выяснили ученые. Исследование, опубликованное в Food & Function (F&F), показало, что цитроптен — природный компонент из кожуры Citrus sinensis — способен снижать воспаление и защищать ткань почек от повреждения.Сначала исследователи с помощью компьютерного моделирования определили возможные молекулярные «мишени» вещества. Анализ выявил более 180 потенциальных точек воздействия, связанных с воспалением, окислительным стрессом и фиброзом — процессом рубцевания ткани, который лежит в основе прогрессирования болезни. Затем результаты проверили на модели хронического поражения почек у крыс.Эксперимент показал, что при приеме цитроптена в течение трех недель у животных лучше сохранялась функция почек и их структура. Также снижалось накопление внеклеточного матрикса и подавлялись процессы, ведущие к развитию фиброза. Дополнительно соединение активировало механизмы клеточной «очистки» поврежденных митохондрий, что может способствовать восстановлению энергетического баланса клеток.Авторы подчеркивают, что пока данные получены только на доклиническом этапе. Однако результаты указывают на перспективность природных пищевых соединений как основы для новых подходов к терапии хронической болезни почек, для которой сегодня по-прежнему ограничено число эффективных методов лечения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки