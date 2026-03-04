Онколог на год отказался от сахара и поделился результатами

Онколог Владимир Ивашков рассказал, что на целый год отказался от сахара. Результатами эксперимента он поделился на YouTube-канале.По словам Ивашкова, за год он похудел на три килограмма. При этом доктор сразу же опроверг возможные обвинения в том, что это очень мало. Он объяснил, что у него изначально не было лишнего веса, поэтому те, у кого он есть, смогут добиться больших результатов.«Но эти три килограмма, которые ушли, — именно три килограмма жира», — заявил медик. Он уточнил, что имеет в виду висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов и представляет серьезную опасность для здоровья.Кроме того, на очередном осмотре стоматолог сказал Ивашкову, что у него улучшилось качество зубной эмали и снизилось количество налета в полости рта. «Бактерии во рту питаются сладким. Соответственно, если ты убираешь добавленный сахар, становится меньше бактерий, меньше кариеса и меньше воспаления десен. Это обычная базовая биология», — рассказал специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки