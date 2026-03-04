JAP: менструальный цикл не влияет на физические способности
Исследователи изучали так называемый максимальный метаболический устойчивый уровень — границу интенсивности, при которой организм еще способен обеспечивать мышцы энергией преимущественно за счет аэробных процессов. Это важный ориентир для спортсменов: тренировки чуть ниже этого порога считаются оптимальными для развития выносливости.
В эксперименте участвовали 15 женщин и 15 мужчин. В течение четырех недель они проходили тесты на велоэргометре с постепенным увеличением нагрузки. Перед каждой сессией ученые измеряли уровень гормонов в крови, а во время тренировки фиксировали частоту сердечных сокращений, потребление кислорода и другие показатели. Участники также оценивали субъективную тяжесть нагрузки.
Результаты показали, что максимальная устойчиво переносимая интенсивность у женщин не менялась в разные фазы цикла. Однако в период пика прогестерона — примерно через неделю после овуляции — участницы чаще сообщали, что упражнения даются им тяжелее.
Кроме того, при учете различий в мышечной массе мужчины и женщины демонстрировали сопоставимую способность выполнять нагрузку одинаковой относительной интенсивности.
Авторы подчеркивают, что ощущения могут варьироваться даже при неизменной физической форме. Учет гормональных колебаний может помочь спортсменкам точнее планировать тренировки и соревнования, адаптируя нагрузку к индивидуальным особенностям цикла.
