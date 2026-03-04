JAP: менструальный цикл не влияет на физические способности

Ученые из Университета Орегона выяснили, что в лютеиновой фазе менструального цикла, когда после овуляции повышается уровень прогестерона, женщинам субъективно тяжелее выполнять интенсивные аэробные нагрузки, хотя реальная физическая выносливость не снижается.

Исследователи изучали так называемый максимальный метаболический устойчивый уровень — границу интенсивности, при которой организм еще способен обеспечивать мышцы энергией преимущественно за счет аэробных процессов. Это важный ориентир для спортсменов: тренировки чуть ниже этого порога считаются оптимальными для развития выносливости.

В эксперименте участвовали 15 женщин и 15 мужчин. В течение четырех недель они проходили тесты на велоэргометре с постепенным увеличением нагрузки. Перед каждой сессией ученые измеряли уровень гормонов в крови, а во время тренировки фиксировали частоту сердечных сокращений, потребление кислорода и другие показатели. Участники также оценивали субъективную тяжесть нагрузки.

Результаты показали, что максимальная устойчиво переносимая интенсивность у женщин не менялась в разные фазы цикла. Однако в период пика прогестерона — примерно через неделю после овуляции — участницы чаще сообщали, что упражнения даются им тяжелее.

Кроме того, при учете различий в мышечной массе мужчины и женщины демонстрировали сопоставимую способность выполнять нагрузку одинаковой относительной интенсивности.

Авторы подчеркивают, что ощущения могут варьироваться даже при неизменной физической форме. Учет гормональных колебаний может помочь спортсменкам точнее планировать тренировки и соревнования, адаптируя нагрузку к индивидуальным особенностям цикла.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил belyash в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь