NC: разные стили медитации по-разному меняют работу мозга

Итальянские ученые выяснили, что разные стили медитации по-разному меняют работу мозга. Оказалось, что во время практики мозг становится более гибким и меньше зависит от собственных прошлых состояний.Медитация давно привлекает внимание нейробиологов: с помощью методов визуализации ученые уже определили, какие зоны мозга активируются во время практик. Однако физические механизмы, лежащие в основе изменений сознания, остаются предметом споров. Предыдущие исследования давали противоречивые результаты, особенно когда речь шла о математических показателях «критичности» и «сложности» мозговой активности.Команда под руководством Аннализы Паскареллы из Национального исследовательского совета Италии изучила мозг 12 буддийских монахов с опытом более 15 тыс. часов медитации. Участники практиковали два разных типа: саматху — концентрацию на одном объекте (например, дыхании), и випассану — «открытое наблюдение» за возникающими мыслями и ощущениями без оценки.Для измерений использовалась магнитоэнцефалография — метод, фиксирующий мельчайшие магнитные поля, возникающие при работе нейронов. Он позволяет отслеживать быстрые изменения мозговых волн, которые могут ускользать при других способах сканирования.Особое внимание ученые уделили не только ритмическим мозговым волнам, но и так называемому «фоновому шуму» — нерегулярной электрической активности. Ранее считалось, что во время медитации усиливаются высокочастотные гамма-волны. Однако после отделения фонового сигнала оказалось, что истинная ритмическая гамма-активность, напротив, снижается. Вероятно, прежние данные объяснялись изменением фонового «наклона» сигнала, а не реальным ростом гамма-ритмов.Снижение гамма-активности наблюдалось прежде всего в лобных и теменных долях, связанных с вниманием и обработкой внешних стимулов. Это может отражать «выключение» отвлекающих процессов и переход к более интегрированному состоянию осознанности.Дополнительно исследователи оценили сложность мозговых сигналов — насколько они разнообразны и непредсказуемы. Во время обеих практик активность становилась более сложной и менее связанной с предыдущими состояниями. Иными словами, мозг освобождался от жесткой зависимости от собственного «прошлого», что делало его динамику более гибкой.С помощью алгоритмов машинного обучения ученые смогли с высокой точностью отличать состояние покоя от медитации. Главным маркером оказалась именно ослабленная временная корреляция сигналов.Авторы признают, что выборка была небольшой и в исследовании не участвовали новички. Тем не менее работа показывает: разные виды медитации буквально по-разному настраивают фундаментальные режимы работы мозга — меняя баланс между стабильностью и гибкостью.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки