"Вот и дома". Топ-8 советов, как женщине быстрее восстановиться после родов

Когда мама с ребенком выписываются из роддома, очень часто все внимание женщины приковано к малышу, особенно если он первый. Но врачи-гинекологи объясняют: не менее важно позаботиться и о собственном здоровье, не пропустить тревожные симптомы, помочь себе быстрее восстановиться. Что нужно делать женщине в первые же дни после выписки из роддома, на что обратить особое внимание, "Российской газете" рассказала завлабораторией НИЛ здоровья женщины, матери и ребенка ИМД Пироговского университета, доцент кафедры акушерства и гинекологии Ольга Братчикова."Послеродовый период составляет 42 дня с момента рождения ребенка, и за это время в норме должно произойти полное восстановление женской половой системы и установиться полноценная лактация. Учитывая раннюю выписку из родильных домов, большая часть этого периода проходит в домашних условиях. Поэтому женщине нужно обязательно знать о некоторых моментах, касающихся ее организма и самочувствия, которые требуют контроля и соблюдения молодой мамой ряда важных правил", - говорит Ольга Братчикова.Доктор перечислила восемь основных вещей, требующих внимания и контроля:1. Характер и количество выделений из половых путейВыделения у женщины после родов называются лохии. В первые 2-3 дня они ярко окрашены за счет большого количества эритроцитов, красноватого цвета, со специфическим нерезким запахом. Далее выделения становятся более светлыми, больше преобладает слизь, и они становятся менее окрашенными, желтоватыми."Помним, что яркие кровяные выделения со сгустками или гнойные выделения с резким запахом - это не норма, при подобных изменениях характера выделений требуется консультация гинеколога", - подчеркивает доктор Братчикова.2. Температура телаВ послеродовом периоде, если женщина здорова, у нее должна быть нормальная температура. Важно измерять температуру правильно: если используется стандартный термометр, зажимать его нужно в локтевом сгибе, а не подмышкой. Дело в том, что измерения в подмышечной впадине могут ошибочно показать высокую температуру - но это нормальная ситуация из-за большого притока крови к молочным железам в период лактации."Повышение температуры в локтевом сгибе, ощущение озноба требуют консультации врача", - резюмирует Ольга Братчикова.3. Состояние молочных железВ первые дни после родов очень важно наладить лактацию. В первые сутки выделяется молозиво, которое более густое и желтое, богато белками и жирами, и его не так много. С каждым днем количество молока будет увеличиваться, ко второй-третьей неделе послеродового периода молоко приобретает постоянный состав, это так называемое "зрелое" молоко. Его количество напрямую зависит от частоты и продолжительности кормлений.В настоящее время ВОЗ рекомендует кормить младенца грудью по требованию, не используя бутылки, соски и пустышки. Установлено, что лактацию стимулирует только частота и продолжительность прикладываний малыша к груди."Подавить лактацию медикаментозно не составляет проблем, а вот препаратов с доказанной эффективностью для стимулирования выработки молока нет. Первые дни наиболее важны в формировании полноценного грудного вскармливания, этому особое внимание уделяется в современных родильных домах и перинатальных центрах. Ощущение некоторого распирания молочной железы и самопроизвольное подтекание молока - это нормальная ситуация", - отмечает доктор.Она напоминает: важно осматривать соски после кормления, на первых порах очень часто формируются трещины и дальнейшее кормление вызывает боль. Маме нужно регулярно принимать теплый душ и обрабатывать соски специальными кремами и мазями для более быстрого заживления и увлажнения кожи. Если молочные железы слишком напряжены (грудь становится твердой), рекомендуется сцедить железу вручную или молокоотсосом, такое случается при избыточной выработке молока. Если боли выражены, появился отек, поднялась температура - следует обратиться к врачу.4. Правильное питаниеПитание в послеродовом периоде во многом зависит от выбора женщины, продолжать ли ей грудное вскармливание."Кормящая женщина должна полноценно питаться. К сожалению, педиатры формируют многочисленные запреты в интересах ребенка, несмотря на это, необходимо стараться разнообразить питание, но придерживаться определенных правил. Лучше принимать пищу часто, по 5-6 раз в день, акцент делать на белковое питание, не пренебрегать кисломолочными продуктами, которые богаты и кальцием, и белком, не забывать об овощах и фруктах, но вводить их следует с осторожностью и начинать с гипоаллергенных продуктов. Что точно не стоит употреблять в первое время после родов, так это продукты сомнительного качества, с истекшим сроком годности, отказаться от грибов, алкоголя, острых и копченых блюд. Не следует придерживаться первые месяцы низкокалорийных диет с целью снижения массы тела, для таких ограничений послеродовый период не лучшее время", - советует Ольга Братчикова.5. Работа пищеварительной системыПослеродовый период характеризуется изменениями не только в органах репродуктивной системы, но и в других органах и системах. Очень часто отмечается склонность к запорам и затруднения при дефекации, особенно при наличии швов на промежности и глубоких разрывов."Кишечник должен восстановиться, важен временной фактор, уровень гормонов, физическая активность и полноценный сон. Рекомендуется контролировать частоту стула, раз в 2 дня - желаемый результат, не забывайте о слабительных препаратах, содержащих лактулозу и клетчатку", - советует доктор.6. Контролируем количество выпитой жидкостиРекомендуется выпивать около 2 литров жидкости в день. "Если ранее вводили ограничения по количеству выпитого в период становления лактации, то в настоящее время это считается нецелесообразным, так же, как и чрезмерное ее увеличение", - отмечает эксперт.Качество жидкости - очень важно. В первые недели нужно отказаться от свежевыжатого сока, крепкого чая и кофе, сладких газированных напитков. Лучшие напитки чистая столовая вода и минеральная вода, домашние морсы и компоты.7. Заботимся о качестве снаКонечно, очень сложно говорить о полноценном сне в послеродовом периоде. Сон, как правило, фрагментарный, непродолжительный - мало того, что нужно вставать к малышу, кормить его, но и сама мама еще часто полностью не восстановилась, помимо физического недомогания испытывает тревогу, беспокойство."Восстановить сон не так просто, часто помогает совместный сон с малышом, но это выбор мама делает самостоятельно. Сон важен для психологического комфорта женщины, для полноценной лактации, быстрого восстановления. Без помощи близких родственников зачастую решить проблему полноценного сна невозможно. Выбор между домашними делами и сном всегда должен быть в пользу сна", - подчеркивает доктор.8. Физические нагрузкиНередко после родов, глядя на себя в зеркало, женщина испытывает разочарование. Нужно понимать, что беременность и роды - это выраженные трансформации всех органов и систем, организм, готовясь к такой важной миссии, вносит существенные изменения, неизбежна прибавка массы тела."Облик после родов многим внушает разочарование и желание быстро включиться в работу, увеличить физическую активность и заняться спортом. Сразу увеличить объем физической нагрузки - это неверный выбор, но и забывать о ней не стоит. Кратковременная не напряженная утренняя зарядка, расслабляющие упражнения, пешие прогулки на свежем воздухе, - все это, принесет только пользу, поможет восстановлению и позволит быстрее вернуться к привычному уровню физической активности. К восстановлению интимной области после родов следует приступить через 1,5-2 месяца после родов, разработаны специальные упражнения, доказана эффективность новых методик с использованием медицинского лазера", - заключила Ольга Братчикова.

