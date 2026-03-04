Названо допустимое количество шоколадных конфет в день
Как пишет aif.ru 2, в день рекомендуется есть не более двух-трех шоколадных конфет, но при условии, что у них будет хороший состав.
Она уточнила, что под хорошим составом подразумевает натуральные ингредиенты. По ее словам, в составе должны быть какао-масло, эмульгатор лецитин и натуральный ванилин, а сам шоколад желательно выбирать с содержанием какао не менее 70%.
