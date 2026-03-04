Стоит ли исправлять прикус: как зубы меняют жизнь человека

По данным врачей, нормальный, или физиологический прикус имеют всего 18% людей в мире. У 82% остальных обитателей планеты есть проблемы с ним разной степени выраженности. За последние 20-25 лет мы уже привыкли к тому, что неудачный от природы прикус можно исправить. Детей с брекетами или капами давно никто не дразнит в школе, потому что исправление улыбки в детском или подростковом возрасте сегодня — норма жизни, обычная вещь. Но и взрослым людям вовсе нет нужды ходить с зубами, расположенными, мягко говоря, не идеально.Может показаться, что прикус — это мелочь. И если жевать и говорить можешь, челюсть — не запавшая и не выехавшая вперед, зубы не торчат как у кролика — зачем что-то менять? Однако зубы и челюсти — части нашего тела, и, оказывается, весьма влиятельные части. MedAboutMe разбирался, на что влияет прикус и стоит ли затевать многомесячную процедуру по его исправлению взрослому человеку.Прикус и здоровье зубовАномалии прикуса могут приводить к стиранию зубов и увеличению нагрузки на пародонт (ткани, окружающие зуб и удерживающие его на месте). При этом со временем развивается так называемая рецессия десны, то есть происходит оголение корней зуба. Как следствие, повышается риск заболевания кариесом, да и выглядят такие зубы не эстетично.При некоторых патологиях прикуса сложно проводить полноценную чистку зубов. Из-за невольного несоблюдения гигиены также возрастает угроза развития кариеса и других заболеваний зубов и десен.Наконец, аномальное расположение зубов и челюстей приводит к дополнительным нагрузкам на височно-нижнечелюстной сустав. Это грозит воспалением сустава, его хрустом и щелканьем, болезненными ощущениями в жевательных мышцах при открывании рта и в процессе питания.Ровная правильная улыбка — это уже красиво. Но есть также мнение о том, что при неправильном прикусе даже морщины на лице появляются раньше и в большем количестве, чем при правильном расположении челюстей и зубов. Нередко неправильный прикус проявляется тяжелым или, напротив, «урезанным» подбородком, тонкими губами, выражено впалыми щеками. От прикуса сильно зависит профиль лица.Прикус и работа ЖКТОт того, какой у человека прикус, зависит качество пережевывания пищи. При некоторых патологиях еда пережевывается плохо и попадает в желудок крупными кусками. А это значит, что процессы переваривания и усвоения питательных вещество будут идти не в полной мере.Выше мы писали, что при некоторых патологиях прикуса бороться с чрезмерным количеством патогенных бактерий в полости рта становится сложнее. Как следствие, больше вероятность их попадания в желудочно-кишечный тракт и провоцирования различных инфекционных заболеваний.Прикус и положение тела в пространствеНу, какая может быть связь между зубами и способностью человека управлять своим телом в пространстве? Оказывается, самая что ни на есть прямая. В сентябре 2016 года испано-австрийская команда ученых сообщила о том, что неправильный прикус приводит к нарушению постурального контроля.Постуральный контроль — это и есть регуляция положения тела в пространстве. Он зависит от постуральной устойчивости, то есть способности сохранять вертикальное положение, и от постуральной ориентации — способности тела взаимодействовать с пространством.Ученые объясняют такой неожиданный эффект от нарушений прикуса тем, что существует взаимное влияние между вестибулярными ядрами, отвечающими за контроль равновесия, и тройничным нервом, связанным с жеванием, то есть, также с мышцами для жевания и шейной мускулатурой.И получается, что прикус влияет на положение головы человека, а значит — на его осанку, походку и спортивные способности. Серьезные патологии прикуса могут даже спровоцировать развитие плоскостопия. Сильнее всего связь между прикусом и постуральным контролем проявляется, когда человек устал или по каким-то причинам ему сложно контролировать свое перемещение. И особенно актуален этот вопрос для спортсменов: получается, что даже такая "мелочь", как неправильный прикус, способна повлиять на результат соревнований, и не только. На уровне профессионального спорта речь идет о повышенном риске травм, который усиливается по мере нарастания нагрузок.Кстати, в ходе исследований было продемонстрировано, что если прикус улучшить, то меняется в лучшую сторону и постуральный контроль.Прикус и головная больПроблемы с височно-нижнечелюстным суставом и, как следствие, с неправильным прикусом встречаются очень и очень часто. Объясняется это тем, что рост верхней челюсти прекращается примерно в 14-16 лет, а нижняя продолжает расти до 19-21 года. При этом изменение размера нижней челюсти приводит к смещению головки сустава или его диска. Смещение это происходит в биламинарную зону — в область связок, задействованных в соединении черепа и нижней челюсти. При аномальном прикусе головка давит на область, в которой находится множество кровеносных сосудов и нервных окончаний, вызывая головную боль.Неправильный прикус также приводит к спазмам отдельных мышц, что является дополнительным фактором риска развития мигреней и головокружений.«Живые» зубы, или почему прикус не может быть вечнымМожно ли исправить прикус раз и навсегда? Увы. Эксперты Британского ортодонтического общества утверждают, что даже после завершения курса исправления прикуса у взрослого человека зубы постепенно начинают возвращаться на свое место. По оценкам стоматологов, около 70% пациентов, которые в течение года-двух носили брекеты, через 10 лет снова нуждались в исправлении прикуса.

