Диетолог объяснила, почему зимой тянет на жирное и сладкое

В холода многие замечают, что аппетит становится сильнее, а рука сама тянется к более калорийной пище. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева объяснила, что это не просто привычка, а защитный механизм организма.По словам специалиста, причина кроется в физиологии терморегуляции. Когда человек замерзает, организм начинает активнее расходовать энергию, чтобы сохранить тепло и поддержать нормальную температуру внутренних органов. Обмен веществ ускоряется, и потребность в калориях растёт — отсюда и чувство голода.Кроме того, холод влияет на гормональный фон. Уровень грелина (гормона голода) и лептина (гормона сытости) может меняться при низких температурах, что дополнительно стимулирует желание поесть. В результате организм требует пищу, богатую углеводами и жирами, которые быстрее всего дают энергию и помогают согреться.Особенно остро это проявляется у тех, кто много времени проводит на улице или занимается зимними видами спорта. Организм инстинктивно требует «быстрого топлива» — жиров и углеводов.Однако диетолог призывает сохранять баланс. По её словам, хотя зимой действительно можно позволить себе чуть больше калорий, важно не злоупотреблять сладкими и жирными продуктами, чтобы не столкнуться с лишним весом и проблемами со здоровьем.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки