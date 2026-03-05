Россиянам назвали способы защититься от клещей

Клещи начинают просыпаться весной, когда еще лежат сугробы. Обычно это происходит в марте, сообщила в разговоре главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области, заведующая детским инфекционным отделением Елена Мескина.По ее словам, риск укуса клеща ранней весной минимальный, поскольку люди тепло одеты. Однако вероятность все же есть, так как клещи способны заползти под одежду. В связи с этим Мескина назвала способы защититься от укусов членистоногих.В первую очередь, по возвращении домой после долгих прогулок в парках или работы с кустами за городом необходимо снять всю одежду и осмотреть тело. «Особое внимание следует уделить частям тела с волосами, шее, ушам. Еще лучше, если кто-то другой осмотрит вас», — сказала специалист.Если клеща нашли, рекомендуется сдать его в лабораторию для исследования, а за человеком нужно наблюдать на предмет симптомов инфекций: повышения температуры, слабости, ломоты, покраснения в месте укуса, увеличения лимфоузлов.Доктор добавила, что присосавшегося клеща нельзя самостоятельно пытаться вырвать — это должен сделать медработник.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки