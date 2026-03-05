Врачи предупредили о костоломной лихорадке денге перед сезоном отпусков

С приближением сезона отпусков лихорадка денге снова становится одной из наиболее обсуждаемых тем среди эпидемиологов. О способах защиты и основных признаках заболевания рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья медицинского университета Елена Краснова.Как сообщает "Волгоградская правда.ру", к странам с наибольшим распространением инфекции относятся Индия, Индонезия, Мьянма, Шри-Ланка и Таиланд. При этом на территории России денге не считается эндемическим заболеванием — большинство случаев связано с поездками в государства, где вирус широко распространен. Вирус передается человеку через укусы инфицированных самок комаров.Инфекция сопровождается высокой температурой — до 39–41 °C, выраженной болью в мышцах и суставах, головной болью, увеличением лимфатических узлов и кожной сыпью. У пациентов могут наблюдаться боли в глазных яблоках, покраснение лица, налет на языке и слизистой щек, а также светобоязнь. Нередко отмечается характерная походка: при движении человек широко выбрасывает ноги и слегка покачивается.Чаще всего выздоровление наступает через одну-две недели. Однако при тяжелом течении заболевания возможен летальный исход. Кроме того, повторное заражение другим штаммом вируса может привести к более тяжелому течению болезни. Как подчеркивает специалист, специфического лечения лихорадки денге не существует, поэтому ключевую роль играют профилактика и информированность о заболевании.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки