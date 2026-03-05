В Японии назвали две угрозы здоровому долголетию

Изоляция и одиночество являются серьезными факторами, угрожающими здоровому долголетию. Об этом РИА Новости заявили в Токийском столичном центре исследований здорового долголетия.Как утверждают специалисты, факторов продления здоровой жизни существует много, включая физическую активность и питание, но особую роль играют социальные связи.При этом, современные условия меняют образ жизни: люди могут обходиться без личных контактов, например, совершая покупки через интернет, а число тех, кто воспринимает общение как обременительное, увеличивается. В связи с этим эксперты центра указали на необходимость сохранения «слабых связей» — это может относиться к поддержанию даже нерегулярных контактов без частых встреч.

