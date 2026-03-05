Врач Атаманова: сильный голод вечером вызван долгим перерывом между обедом и ужином
Часто при похудении люди жалуются на то, что весь день легко придерживались правильного питания и не испытывали сильного чувства голода, а вечером у них возникало сильное чувство голода. Проблема — в долгом временном промежутке между обедом и ужином, рассказала руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. Петровского Юлия Атаманова.
