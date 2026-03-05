Токсиколог назвал вредные и подходящие закуски к алкогольным напиткам

Токсиколог Михаил Кутушов: организм может пострадать из-за неправильно выбранной закуски к алкоголю.Михаил Кутушов сообщил в интервью, что неподходящие закуски к алкогольным напиткам способны вредить печени, желудку, поджелудочной железе, сердечно-сосудистой системе. Говоря о наиболее вредных закусках к алкоголю, токсиколог порекомендовал не использовать с этой целью копченые продукты, жареное мясо, рыбу, кондитерские изделия.«Все копченые колбасы, жареные мясо и рыба совместно с алкоголем наносят серьезный вред .Такая пища напрягает поджелудочную, желудок и главное – печень, которая уже «занята» тем, что разрушает алкоголь», - объяснил ученыйВ свою очередь сладкое с алкоголем образует очень большую дозу углеводов, которая начнет перегружать поджелудочную железу. По словам Кутушова, не нужно закусывать даже сладкими фруктами, такими как арбуз, дыня или виноград. Специалист предупредил, что с этими фруктами, содержащими полисахариды, в целом плохо сочетаются другие пищевые компоненты – сочетания с ними нередко вызывают вздутие, метеоризм, спазмы и боль в животе.Называя подходящие закуски, Кутушов уточнил:«идеальной закуской во время застолья является сало, сливочное масло и соленья».Эксперт пояснил, что соленые закуски могут быть полезны, поскольку из-за спиртного снижается регуляция водно-солевого баланса, учащается мочеиспускание и возникает обезвоживание. Соленое побудит пить больше жидкости.Масло и сало тормозят опьянение.

