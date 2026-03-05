Гериатр Ткачева указала на лучший вид сладкого в пожилом возрасте

По словам гериатра Минздрава Ольги Ткачевой, в пожилом возрасте для удовлетворения потребности в сладком вкусе предпочтительнее есть фрукты, а не конфеты, пирожные и другие традиционные десерты.Ткачева отметила в интервью, что продукты с добавленным сахаром должны употребляться пожилыми людьми как можно реже вплоть до их полного исключения из рациона. В этом возрасте их усвоение организмом сопряжено с особенно высокими рисками для здоровья – такие продукты способствуют резким колебаниями уровня глюкозы в крови, негативно воздействуют на работу эндокринной системы.Что касается десертных изделий, сластей, в которых содержание сахара является концентрированным, то в пожилом возрасте им следует предпочитать фрукты, сказала Ольга Ткачева.«Во фруктах содержится фруктоза – она тоже повышает глюкозу, но поскольку сопровождается также приемом большого количества клетчатки, то все это меньше всасывается и быстрее выводится из организма», - объяснила специалист «Москве 24».Представитель Минздрава добавила, что клетчатка, которой богаты многие фрукты, оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника и на его перистальтику. Благодаря грубым волокнам клетчатки из организма эффективнее выводятся потенциальные токсины, что может делать его более крепким, а также способствует продлению жизни.В частности, медик посоветовала есть груши, яблоки:«В яблоках есть полезные молекулы, которые выводят из нашего организма старые клетки и обновляют, омолаживают».

