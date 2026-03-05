Диетолог назвала самый вредный вид конфет
По словам Ковановой, никому не рекомендуется есть конфеты, содержащие фруктозу, сиропы, гидрогенизированные жиры и большое количество добавок. «Тут нет зависимости, есть ли у человека диабет или ожирение, такие конфеты не принесут пользы никому», — заверила врач.
Специалистка также порекомендовала выбирать продукты с простым и чистым составом. По словам диетолога, их влияние на здоровье предсказуемее.
Иллюстрация к статье:
