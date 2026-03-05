Врач составила идеальное меню при запорах
По словам Сухаревой, чтобы избавиться от запоров, в день необходимо съедать как минимум 30 граммов клетчатки. «Клетчатка — балласт, который будет притягивать воду, увеличивая объем каловых масс, что способствует опорожнению кишечника», — объяснила она.
Врач подчеркнула, что если регулярно употреблять огурцы и помидоры, то справиться с запором это не поможет, так как эти овощи содержат очень мало клетчатки. Вместо них она посоветовала включить в рацион бобовые, цельнозерновой хлеб и крупы, морковь, свеклу, капусту, брокколи и тыкву. «Лайфхак: два киви в день практически эквивалентны эффекту слабительного препарата», — заключила Сухарева.
