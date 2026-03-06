Женщинам назвали идеальные продукты для каждой фазы менструального цикла

Чтобы комфортно пережить каждую фазу менструального цикла, необходимо добавить в рацион несколько продуктов, заявила диетолог Салена Сайнс. В разговоре с изданием 20minutos она раскрыла женщинам идеальное меню в каждый период цикла.Во время менструации Сайнс посоветовала употреблять продукты, в составе которых присутствует большое количество железа, витамина С и омега-3 — жирных кислот. На этом этапе также важно включить в меню сложные углеводы. После перехода в фолликулярную фазу врач призвала отдавать предпочтение клетчатке и качественному белку. Крестоцветные овощи помогут поддерживать гормональный баланс, а ферментированные продукты окажут положительное влияние на микрофлору кишечника, пояснила она.В овуляторной фазе на первый план выходят полезные жиры, антиоксиданты и снова клетчатка, продолжила Сайнс. Идеальными продуктами для лютеиновой фазы она назвала жирную рыбу, различные семена, бобовые, темный шоколад и мясо животных, выращенных на травяном откорме. В это время, по ее словам, важно получать из еды максимум белка, сложных углеводов, витамина B6 и магния.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки