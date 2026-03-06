Названы способы спастись от помолодевшего рака прямой кишки

Гастроэнтеролог Мэри Борум назвала способы спастись от помолодевшего в последнее время рака прямой кишки.Борум рассказала, что более половины случаев колоректального рака связаны с модифицируемыми факторами риска, включая курение, потребление алкоголя, диету, малоподвижный образ жизни и избыточную массу тела. Отказ от вредных привычек, подчеркнула она, может защитить от этого вида онкологических заболеваний. «Эти факторы часто недооцениваются как способствующие развитию рака. Если вы сделаете все возможное, чтобы избежать их, это поможет снизить риск», — обратилась к молодым людям врач.Гастроэнтеролог также подчеркнула важность серьезного отношения к симптомам сразу после их появления. Она отметила, что легко списать боль в животе или изменения в стуле на простое расстройство желудка, но важно пройти обследование, если состояние не улучшается. Врач добавила, что поздняя постановка диагноза часто связана именно с тем, что люди не обращаются за помощью с симптомами колоректального рака.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки