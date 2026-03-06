Ученые выяснили, как вирусы влияют на мозг

Какое влияние вирусная инфекция оказывает на нашу память, внимание и концентрацию? Пандемия COVID-19 вновь пробудила интерес к этому вопросу, который теперь распространился и на другие инфекции, такие как ВИЧ, герпес и гепатит. Группа исследователей из Женевского университета и Женевской университетской больницы (HUG) проанализировала более 900 научных статей, изучающих связь между иммунной системой и когнитивными функциями. Этот анализ, опубликованный в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews, выявил несколько биологических маркеров, связанных со снижением когнитивных функций в контексте инфекции. Он также закладывает прочную основу для будущих исследований.Несмотря на десятилетия исследований, влияние вирусных инфекций на когнитивные функции, такие как память, концентрация и внимание, остается малоизученным. Большинство исследований основаны на комплексных скрининговых инструментах, применяемых индивидуально к каждому заболеванию. Однако появление вируса SARS-CoV-2, а также частота и стойкость постинфекционных когнитивных последствий вновь пробудили интерес к этой области исследований.Этот анализ подтверждает, что стойкое воспаление может быть связано с проблемами памяти и концентрации внимания.В новом исследовании группа ученых из Женевского университета и Университета Генуи (HUG) собрала и проанализировала результаты 931 научной статьи, посвященной изучению связей между иммунной системой и когнитивными функциями при различных вирусных инфекциях, включая SARS-CoV-2, ВИЧ, герпес и гепатит. «Наша цель состояла в том, чтобы применить междисциплинарный подход и выйти за рамки фрагментарного взгляда, преобладающего в этой области», — объясняет Жюли Перон из Лаборатории клинической и экспериментальной нейропсихологии факультета психологии и педагогических наук и Межфакультетского центра аффективных наук Женевского университета, а также нейропсихолог-консультант в неврологической службе кафедры клинической нейронауки Университета Генуи (HUG).Этот анализ подтверждает, что стойкое воспаление — изначально естественная реакция организма на атаку — может быть связано с проблемами памяти и концентрации. Что еще более важно, он выявляет определенные биологические маркеры иммунной системы, связанные с изменениями когнитивных функций. «Высокий уровень белых кровяных клеток, называемых «активированными моноцитами», и провоспалительных цитокинов — белков, обеспечивающих взаимодействие иммунной системы, — коррелирует со снижением эпизодической памяти и скорости обработки информации», — говорит ведущий автор исследования Энтони Нубер-Шампьер из Лаборатории клинической и экспериментальной нейропсихологии факультета психологии и педагогических наук и Межфакультетского центра аффективных наук Женевского университета.Напротив, некоторые маркеры, такие как активированные CD4+ Т-клетки (также известные как белые кровяные клетки) или противовоспалительные цитокины, по-видимому, связаны с лучшим сохранением когнитивных способностей. «Однако иммунный ответ различается от человека к человеку. Решающим фактором, по всей видимости, является баланс между этими различными воспалительными сигналами для поддержания долгосрочной когнитивной стабильности», — отмечает он.Эти результаты способствуют лучшему пониманию когнитивных расстройств, наблюдаемых после определенных инфекций, и закладывают основу для дальнейших исследований. Они также подтверждают выводы нескольких клинических исследований, проведенных в контексте длительного COVID-19, включая проекты COVID Cog и Trajectory, в которых активно участвуют UNIGE и HUG. Эти проекты направлены на выявление нейропсихологических и нейропсихиатрических нарушений у пациентов после COVID-19.

