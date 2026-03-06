Россиян призвали добавить в весенний рацион пять специй

Эндокринолог Екатерина Янг призвала россиян добавить в весенний рацион пять специй, которые помогут укрепить здоровье. Их она перечислила в своем Telegram-канале.Янг посоветовала в это время года чаще употреблять копченую паприку, поскольку она заряжает бодростью, улучшает настроение, уменьшает количество висцерального жира, снижает индекс массы тела и является мощным иммуномодулятором. Также весной стоит включить в рацион корицу, так как она регулирует уровень глюкозы в крови, снижает тягу к сладостям, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает антипаразитарный эффект, написала доктор.Кроме того, Янг порекомендовала есть куркуму. Она нормализует желчеотток, обладает противовоспалительными свойствами, улучшает течение воспалительных заболеваний кишечника, артрита, депрессии и гиперхолестеринемии. В список полезных весной специй эндокринолог также включила семена фенхеля, которые успокаивают нервную систему, выводят лишнюю жидкость из организма и оказывают спазмолитическое действие, и кайенский перец — он обладает противогрибковым эффектом и положительно влияет на пищеварение.

