Ученые выявили связь между уровнем витамина D и здоровьем глаз
Группа исследователей под руководством Шона Б. Шмушкевича из Медицинской школы Миллера при Университете Майами проанализировала электронные медицинские карты пациентов в США. Данные охватывали период с сентября 2005 года по сентябрь 2025 года. Для чистоты эксперимента ученые использовали метод псевдорандомизации, сформировав две группы: более 6 миллионов человек с дефицитом витамина D и столько же участников с нормальным уровнем вещества. Средний возраст испытуемых составил около 50 лет, рассказывает Medscape.
В ходе наблюдения, которое длилось в среднем около 1260 дней, специалисты фиксировали новые случаи диагностирования синдрома сухого глаза. Результаты показали, что среди людей с нехваткой витамина D заболевание развилось у 3,3% участников, тогда как в группе с нормальным уровнем нутриента этот показатель составил 2,7%.
Статистический анализ подтвердил, что риск возникновения патологии у первой группы был на 28,6% выше.
Также ученые отследили накопительную заболеваемость в долгосрочной перспективе. Через 20 лет наблюдения разница между группами стала еще заметнее: 17,87% против 14,16% соответственно.
Авторы работы отметили, что выявление и восполнение низкого уровня витамина D может стать разумным дополнением к стандартной терапии. При этом специалисты подчеркнули, что прием добавок должен осуществляться строго по медицинским показаниям и не может заменять основное лечение.
