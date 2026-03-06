Раскрыт способ достичь здоровой продолжительности сна

Эксперт по здоровому образу жизни Никола Эллиотт раскрыла способ достичь здоровой продолжительности сна, защищающей от диабета.В материале отмечается, что риск развития диабета второго типа снижается, если спать около семи часов и 19 минут в день. По словам Эллиотт, добиться такой продолжительности сна можно, если готовиться к отдыху за три часа до того, как лечь в постель.Эксперт объяснила, что за три часа до сна нужно полностью отказаться от еды и напитков, однако можно пить воду или травяные чаи, не стимулирующие аппетит — это стабилизирует уровень сахара в крови. Кроме того, за два часа до сна она призвала прекратить работу или физические нагрузки, чтобы не провоцировать выделение стимулирующих работу мозга эндорфинов. Наконец, за час до сна врач посоветовала выключить все экраны, убрать телефон и приглушить свет в комнате, чтобы в мозг не поступали световые сигналы о пробуждении.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки