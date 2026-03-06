Врач Яковлева назвала опасные для употребления натощак продукты

Последствием употребления неподходящих продуктов на голодный желудок может стать сахарный диабет второго типа или патологическое изменение в работе сердечно-сосудистой системы., предупреждает врач.Терапевт и гастроэнтеролог Александра Яковлева рассказала в интервью о продуктах, которые «категорически нельзя» употреблять натощак. В частности, пустой, не наполненный пищей желудок не должен получать кофеин, отметила она.«Выпитая после пробуждения на голодный желудок чашка кофе может вызвать послабление стула, изжогу и тяжесть в животе, потому что стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую», - объяснила Яковлева, беседуя с порталом «Доктор Питер».Также опасными для употребления натощак являются мучные продукты, в особенности, выпечка промышленного производства. Магазинные булочки, тосты могут, содержать высокие дозы сахара, трансжиры. Будучи съеденными, такие продукты резко поднимают сахар в крови, увеличивают выброс инсулина. Если регулярно начинать свое утро с таких продуктов, можно заполучить прибавку в весе, предиабет и диабет второго типа.«Вредными с точки зрения энергетической ценности считаются также каши-минутки, мюсли и сухие завтраки», - добавила ЯковлеваКроме того, в первом приеме пищи нет места свежевыжатым сокам, сырым овощам и фруктам, пояснила медик. Данные продукты и напитки насыщены кислотами, сахаром и грубой клетчаткой – при употреблении натощак все это становится опасным для нежной ткани ЖКТ, делает человека подверженным гастриту, язвенной болезни, изжоге.Небезопасны при поедании натощак и кисломолочные изделия. Яковлева напомнила, что такие продукты стимулируют активность полезных бактерий в пищеварительном тракте, но это происходит при условии, что в желудке имеется какая-то пища.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки