Раскрыта необычная причина белых или коричневых пятен на зубах

Стоматолог-хирург, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко объяснил, почему на зубах могут возникать белые или коричневые пятна.«Обычно небольшие белые или коричневые пятнышки на зубах беспокоят людей с эстетической точки зрения. Однако их появление может указывать на флюороз — хроническое заболевание, возникающее по причине избыточного потребления фтора в раннем детстве», — рассказал Минко.Врач объяснил, что чаще всего флюороз развивается из-за употребления сильно фторированной воды. Он уточнил: если ее употребляют дети, особенно в возрасте трех-четырех лет, вероятность этого заболевания во взрослом возрасте значительно повышается.Также спровоцировать развитие заболевания могут слишком усердное использование фторсодержащих зубных паст и ополаскивателей, добавил стоматолог. При этом наличие в рационе богатых фтором продуктов, таких как жирная морская рыба, яйца, гречневая каша, яблоки, негативного воздействия на зубы не окажет.«Флюороз скажется не только на внешнем виде зубов, но и увеличит их чувствительность и повысит риск кариеса. Если не восстановить эмаль, то она будет постепенно разрушаться, открывая ворота бактериям и инфекциям», — предупредил стоматолог.

