NatCom: Ученые выяснили, как именно дефицит железа провоцирует сахарный диабет
Бета-клетки ответственны за выработку инсулина, а этот гормон регулирует содержание сахара в крови. В период роста они проходят через уязвимую стадию, предполагающую особенную потребность в железе. Специалисты доказали, что в это время клетки могут активно захватывать минерал через особый рецептор. Если поступление железа блокируется, то бета-клетки не способны достигать зрелости и погибают.
Исследователи также показали, что зрелые бета-клетки заметно менее восприимчивы к краткосрочному дефициту железа. Что говорит о том, что необходимость в минерале критично важна именно в процессе формирования клеток.
Железо требуется митохондриям, которые обеспечивают выработку энергии, необходимой для синтеза инсулина. При нехватке элемента процесс нарушается, и со временем это приводит к уменьшению способности организма контролировать концентрацию глюкозы.
Авторы исследования добавили, что раньше внимание уделялось в основном рискам избыточного уровня железа для поджелудочной железы. Но его дефицит не менее опасен.
Гемовое железо организм усваивает проще и быстрее, чем его второй вариант – негемовое. Второе содержится в растительной пище, такой как бобовые, орехи, шпинат, брокколи, свекла, яблоки и курага. Минерала животного происхождения много в красном мясе, печени, рыбе и яйцах.
