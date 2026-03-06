NatCom: Ученые выяснили, как именно дефицит железа провоцирует сахарный диабет

Нехватка железа способна усиливать риски развития диабета, потому что без этого минерала молодые бета-клетки поджелудочной железы не могут созревать и продуцировать инсулин. Таков вывод международной группы специалистов во главе с учёными из Бельгии.Бета-клетки ответственны за выработку инсулина, а этот гормон регулирует содержание сахара в крови. В период роста они проходят через уязвимую стадию, предполагающую особенную потребность в железе. Специалисты доказали, что в это время клетки могут активно захватывать минерал через особый рецептор. Если поступление железа блокируется, то бета-клетки не способны достигать зрелости и погибают.Исследователи также показали, что зрелые бета-клетки заметно менее восприимчивы к краткосрочному дефициту железа. Что говорит о том, что необходимость в минерале критично важна именно в процессе формирования клеток.Железо требуется митохондриям, которые обеспечивают выработку энергии, необходимой для синтеза инсулина. При нехватке элемента процесс нарушается, и со временем это приводит к уменьшению способности организма контролировать концентрацию глюкозы.Авторы исследования добавили, что раньше внимание уделялось в основном рискам избыточного уровня железа для поджелудочной железы. Но его дефицит не менее опасен.Гемовое железо организм усваивает проще и быстрее, чем его второй вариант – негемовое. Второе содержится в растительной пище, такой как бобовые, орехи, шпинат, брокколи, свекла, яблоки и курага. Минерала животного происхождения много в красном мясе, печени, рыбе и яйцах.

