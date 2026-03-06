Frontiers: Озвучены самые полезные для костей молочные продукты

Команда из таиландского Университета Бурапха обнаружила, что ферментированные молочные продукты с пробиотическими бактериями улучшают минеральную плотность костей лучше молока.В ферментированных молочных продуктах, таких как кефир, йогурт, или простокваша, содержатся живые бактерии, что образуются при брожении молока. К самым распространенным микроорганизмам относятся Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Они позитивно влияют на состав кишечной микрофлоры и, предполагают эксперты, улучшают усвоение ряда питательных веществ, в том числе, кальция.К пилотному исследованию привлекли 40 женщин в возрасте от 20 до 40 лет. На протяжении 12 недель одна группа каждый день употребляла йогурт с указанными пробиотическими бактериями, а другая пила привычное молоко. Причём, оба продукта содержали одинаковый объём кальция — около 400 миллиграммов в день.К исходу эксперимента у участниц, потреблявших йогурт, концентрация кальция в крови оказалась выше, нежели у тех, которые пили молоко. В первой группе ещё и отмечали понижение части показателей костного обмена — процессов разрушения и обновления костной ткани. Также у представительниц этой группы фиксировали рост минеральной плотности костей в некоторых участках скелета, в том числе, в руке, ноге и области таза.По мнению авторов, пробиотические бактерии усиливают всасывание кальция в кишечнике и влияют на обмен веществ, который связан с формированием костной ткани. Но для окончательного подтверждения эффекта нужны более масштабные клинические исследования.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки