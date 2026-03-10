Эксперты посоветовали есть творог и сыр для профилактики остеопороза

Остеопороз является заболеванием, которое приводит к уменьшению плотности костной ткани, из-за чего кости становятся более хрупкими, а вероятность переломов, особенно позвоночника, рук и бедер, значительно возрастает. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как обезопасить себя от этой болезни.По статистике, в развитых странах остеопороз диагностируется примерно у 38% женщин и около 8% мужчин. Наиболее уязвимой категорией остаются люди пожилого возраста. На развитие заболевания во многом влияют образ жизни и особенности питания. К основным факторам риска относятся дефицит кальция и витамина D, вредные привычки, недостаток физической активности или, наоборот, чрезмерные нагрузки.Для поддержания здоровья костей, сообщает "Волгоградская правда.ру", специалисты советуют регулярно заниматься умеренной физической активностью, желательно на свежем воздухе. Также важно контролировать поступление кальция в организм: суточная норма составляет около 800–1000 мг. Основными источниками этого элемента являются молоко и молочные продукты, миндаль, кунжут, а также каши, хлеб и питьевая вода.При этом в Роспотребнадзоре обращают внимание на жирность продуктов. Избыточное содержание жира в твороге или сыре может снижать усвоение кальция, делая его менее доступным для организма.

