Наговаривали: Развеян популярный миф об одном из аспектов вреда фастфуда

Ультрапереработанными считаются продукты, что созданы из ингредиентов, которые прошли серьёзную промышленную обработку. Это, как правило, готовые к употреблению продукты с добавкой ароматизаторов, красителей и иных искусственных добавок. К подобным продуктам относят печенье, мороженое, сладкие напитки, сосиски и т.д.
В исследовании были использованы данные проекта Longitudinal Aging Study Amsterdam, посвящённого здоровью пожилых людей. В анализе использовали информацию по 1371 участнику старше 55 лет, а средний их возраст составил около 67 лет.
Респонденты заполняли детальный опросник о питании, где оценивали употребление 238 разных продуктов за четыре недели. Далее ученые произвели классификацию всех продуктов по системе NOVA classification, которая разделяет пищу по степени переработки.
Затем был произведён расчет доли в рационе ультрапереработанных продуктов. В среднем это около 20% от общего веса потребляемой пищи.
Пять разных тестов помогли оценить состояние когнитивных функций, их проводили несколько раз в течение десяти лет. специалисты оценили общие умственные способности, скорость обработки информации, состояние эпизодической памяти и уровень исполнительных функций.
Вывод: объём и вес ультрапереработанных продуктов в рационе не связан с ускоренным ухудшением ментальных функций.
Гораздо важнее, считают авторы работы, общее качество рациона. Другие анализы той же группы показали: люди, которые придерживаются более здоровых схем питания, демонстрируют более медленное снижение умственных способностей.
