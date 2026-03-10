Наговаривали: Развеян популярный миф об одном из аспектов вреда фастфуда

Ультрапереработанные продукты действительно не самые полезные, неприятных последствий для организма дают немало. Но часть «обвинений» в их адрес всё же не выдерживает проверки на научность. Так, потребление фастфуда не ускоряет ухудшение ментальных функций у пожилых людей. Это вывод исследователей на базе анализа данных десятилетнего наблюдения за возрастными жителями Нидерландов. Работа опубликована на ресурсе springer.com.Ультрапереработанными считаются продукты, что созданы из ингредиентов, которые прошли серьёзную промышленную обработку. Это, как правило, готовые к употреблению продукты с добавкой ароматизаторов, красителей и иных искусственных добавок. К подобным продуктам относят печенье, мороженое, сладкие напитки, сосиски и т.д.В исследовании были использованы данные проекта Longitudinal Aging Study Amsterdam, посвящённого здоровью пожилых людей. В анализе использовали информацию по 1371 участнику старше 55 лет, а средний их возраст составил около 67 лет.Респонденты заполняли детальный опросник о питании, где оценивали употребление 238 разных продуктов за четыре недели. Далее ученые произвели классификацию всех продуктов по системе NOVA classification, которая разделяет пищу по степени переработки.Затем был произведён расчет доли в рационе ультрапереработанных продуктов. В среднем это около 20% от общего веса потребляемой пищи.Пять разных тестов помогли оценить состояние когнитивных функций, их проводили несколько раз в течение десяти лет. специалисты оценили общие умственные способности, скорость обработки информации, состояние эпизодической памяти и уровень исполнительных функций.Вывод: объём и вес ультрапереработанных продуктов в рационе не связан с ускоренным ухудшением ментальных функций.Гораздо важнее, считают авторы работы, общее качество рациона. Другие анализы той же группы показали: люди, которые придерживаются более здоровых схем питания, демонстрируют более медленное снижение умственных способностей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки