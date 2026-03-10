Раскрыто влияние кофе на артериальное давление

Кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинких наук Денис Соколов предупредил, что у некоторых людей чашка кофе может спровоцировать подъем артериального давления.«Вероятность повышения артериального давления после кофе наиболее высока у пожилых людей и у россиян с гипертонией. Также в группе риска находятся редко употребляющие кофеин или имеющие генетически обусловленную медленную скорость его метаболизма люди. Однако утренняя чашка кофе не всегда приводит к стойкому подъему давления: у тех, кто регулярно его пьет, развивается толерантность, и выраженная реакция часто отсутствует», — заявил Соколов.По словам врача, повыситься давление после крепкого кофе может и у здоровых молодых людей без сердечно-сосудистых заболеваний. Однако подобный эффект обычно выражен слабо и длится не более 20-40 минут.При этом, как отметил Соколов, натуральный заваренный кофе, особенно если он приготовлен с длительным контактом воды, например, во френч-прессе, содержит больше кофеина, чем растворимый.

