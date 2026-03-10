Онищенко: всплеск алкогольных психозов в России связан с сезоном депрессий

Возможный всплеск алкогольных психозов в РФ весной связан с тем, что сейчас идет сезон депрессий. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.«Сейчас сезон аффективных расстройств, или как ее еще называют, депрессии. Депрессии надо лечить, спать нормально, витамины принимать, заниматься физическими упражнениями. А кое-кто начинает использовать другие виды борьбы с депрессией, в виде алкогольных напитков», — сказал Онищенко.Он отметил, что количество алкоголя, которое люди употребляют в депрессии, бывает в два раза больше обычного - только так получится вызвать "душевный подъем".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки