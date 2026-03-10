Раскрыты неожиданные факты о сексе после 70 лет
Прайс и ее партнеру, антропологу Маку Маршаллу по 82 года. Уже много лет они устраивают еженедельные свидания для секса. По словам Прайс, во время этих встреч, она получила самый интимный, динамичный и веселый сексуальный опыт в жизни.
Писательница признала, что иногда ее тело и тело партнера дает сбой, но оба реагируют на это с юмором, а не с чувством обреченности. «Мы обнаружили, что доступные нам способы доставить друг другу удовольствие помогают быстрее и лучше справляться с возникающими в нашем возрасте проблемами со здоровьем», — рассказала Прайс.
