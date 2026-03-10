Гастроэнтеролог Елена Гордеева: некоторым людям – например, гипертоникам, диабетикам – необходим дополнительный прием магния.Врач Гордеева напомнила в интервью, что магний относится к группе минеральных веществ, ключевым источником которых является пища. Поступление магния в нужном количестве необходимо для нормального функционирования сердечно-сосудистой, а также нервной и пищеварительной систем, хорошего состояния мышц и костей. Кроме того, это вещество поддерживает психическое здоровье и работу иммунной системы: его нехватка чревата возникновением хронической усталости и выгорания, подверженности стрессам и перепадам настроения, частым вирусным инфекциям.Гастроэнтеролог Гордеева перечислила наиболее богатые магнием продукты.«Почти половина суточной потребности в магнии удовлетворяется за счет хлеба, крупяных изделий, какао, орехов. Богаты магнием семена кукурузы, петрушка, лук репчатый, капуста и женьшень», - сказала медик, беседуя с «Мослентой».Специалист добавила, что при некоторых заболеваниях дополнительный прием магния – то, без чего практически невозможно обойтись. К таким болезням относятся гипертония, диабет, атеросклероз, эпилепсия, остеопороз. Помимо этого организм нуждается в магнии, когда подвергается тяжелой физической нагрузке, хроническому стрессу, эмоциональному напряжению, бессоннице.

