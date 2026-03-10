BrainRes: шесть недель кардио-тренировок улучшают работу мозга

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что 15-минутная аэробная нагрузка повышает уровень белка BDNF, поддерживающего работу мозга. Регулярные тренировки в течение шести недель усиливают этот эффект.BDNF (нейротрофический фактор мозга) играет ключевую роль в формировании новых нейронов и синапсов — связей между нервными клетками. Он также поддерживает здоровье существующих нейронов и связан с когнитивными функциями.В исследовании приняли участие 30 взрослых — 23 мужчины и 7 женщин — ранее ведущих малоподвижный образ жизни. Участники прошли 12-недельную программу тренировок на велотренажере — занятия проводились трижды в неделю. Физическую форму добровольцев регулярно оценивали с помощью теста VO?max, который показывает максимальное количество кислорода, которое организм может использовать во время интенсивной нагрузки.Уровни BDNF измеряли до и после тестов на выносливость. Кроме того, участники проходили когнитивные задания на внимание, память и самоконтроль, а исследователи фиксировали активность мозга в префронтальной коре — области, отвечающей за принятие решений, внимание и регуляцию эмоций.Результаты показали, что базовый уровень BDNF у участников почти не изменился. Однако после завершения программы тренировок мозг значительно сильнее реагировал на физическую нагрузку: после интенсивных упражнений уровень BDNF повышался значительнее, чем до начала тренировок. Этот эффект был напрямую связан с ростом показателя VO?max, то есть улучшением аэробной выносливости.Повышение уровня BDNF также сопровождалось изменениями активности префронтальной коры во время выполнения задач на внимание и торможение импульсов.По словам руководителя исследования Фламиния Ронка, полученные результаты показывают, что улучшение физической формы делает мозг более чувствительным к положительному воздействию даже коротких тренировок. Такой эффект может начать проявляться уже через несколько недель регулярных занятий.

