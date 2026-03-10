Врач Гинзбург рассказал о питании при железодефицитной анемии

При анемии сниженное содержание железа влияет на уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина.Железо способствует образованию гемоглобина – вещества, заполняющего эритроциты (клетки крови), благодаря которому они переносят кислород от легких к другим органам. Когда из-за нехватки железа уровень гемоглобина и эритроцитов снижается, человек начинает жаловаться на повышенную слабость, усталость, одышку.Главным поставщиком железа является пища. В интервью врача-диетолога Михаила Гинзбурга прозвучало профессиональное мнение о том, каким должно быть питание людей, страдающих железодефицитной анемией.«Продукты, содержащие железо: мясо, печень, рыба, птица. Железа много и в крупах, но считается, что оттуда железо хуже усваивается», - сказал Гинзбург, беседуя с «ФедералПресс».Также специалист отметил, что для хорошего усвоения железа организму важно получать достаточно аскорбиновой кислоты, витамина C. Его можно получить из фруктов, овощей, включая квашеные. Гинзбург уточнил, что детально рацион питания при имеющейся анемии нужно составлять вместе с лечащим врачом, исходя из результатов анализов.

